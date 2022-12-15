Аксаков: серьёзных причин для повышения ключевой ставки ЦБ нет
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin
Об этом пишет «Парламентская газета».
«Центробанк контролирует ситуацию на финансовом рынке, которая развивается устойчиво. Все факторы указывают на то, что ставка в пятницу не изменится. В следующем году, на мой взгляд, ключевая ставка может уменьшиться до 6,5-7%, поскольку принятые ранее меры Центробанком и правительством для экономического роста начнут срабатывать и приведут к снижению инфляции», — сказал он.
Центробанк России ранее сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.