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Аксаков: серьёзных причин для повышения ключевой ставки ЦБ нет

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Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что серьёзных причин для повышения ключевой ставки ЦБ нет.
Аксаков: серьёзных причин для повышения ключевой ставки ЦБ нет
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом пишет «Парламентская газета».

«Центробанк контролирует ситуацию на финансовом рынке, которая развивается устойчиво. Все факторы указывают на то, что ставка в пятницу не изменится. В следующем году, на мой взгляд, ключевая ставка может уменьшиться до 6,5-7%, поскольку принятые ранее меры Центробанком и правительством для экономического роста начнут срабатывать и приведут к снижению инфляции», — сказал он.

Центробанк России ранее сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.

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