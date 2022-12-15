Аксаков: серьёзных причин для повышения ключевой ставки ЦБ нет

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что серьёзных причин для повышения ключевой ставки ЦБ нет.

Об этом пишет «Парламентская газета».

«Центробанк контролирует ситуацию на финансовом рынке, которая развивается устойчиво. Все факторы указывают на то, что ставка в пятницу не изменится. В следующем году, на мой взгляд, ключевая ставка может уменьшиться до 6,5-7%, поскольку принятые ранее меры Центробанком и правительством для экономического роста начнут срабатывать и приведут к снижению инфляции», — сказал он.

Центробанк России ранее сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.