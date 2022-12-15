В ЯНАО открыли крупное газоконденсатное месторождение

В Ямало-Ненецком автономном округе на полуострове Гыдан открыли новое газоконденсатное месторождение.

Как сообщает «Ямал 1», месторождение по российским классификаторам относится к крупным: запасы природного газа оцениваются в 52 млрд кубометров, а жидких углеводородов — в 2 млн т.

Отмечается, что месторождение назвали именем Виктора Гири — геолога, который внёс большой вклад в изучение и освоение запасов природного газа и жидких углеводородов на Ямале и Гыдане.

Ранее генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с мировыми поставками газа.