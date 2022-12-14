МЭА: Россия увеличила нефтяной экспорт до максимума с апреля
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные отчёта Международного энергетического агентства (МЭА).
Отмечается, что доходы России от экспорта нефти снизились на $0,7 млрд и в ноябре составили $15,8 млрд.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что документ с конкретными ответными мерами на введение потолка цен на российскую нефть будет опубликован в ближайшие дни.
Также российский лидер назвал глупым решение ввести потолок цен на российскую нефть.