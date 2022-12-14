МЭА: Россия увеличила нефтяной экспорт до максимума с апреля

Россия в ноябре увеличила экспорт нефти и нефтепродуктов на 270 тыс. баррелей в сутки до максимальных показателей с апреля 2022 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные отчёта Международного энергетического агентства (МЭА).

Отмечается, что доходы России от экспорта нефти снизились на $0,7 млрд и в ноябре составили $15,8 млрд.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что документ с конкретными ответными мерами на введение потолка цен на российскую нефть будет опубликован в ближайшие дни.

Также российский лидер назвал глупым решение ввести потолок цен на российскую нефть.