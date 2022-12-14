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Экономист Понкратов: лишь Россия может поставлять ЕС большие объёмы газа по умеренной цене

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Все рациональные доводы, от географии до экономики, говорят за возвращение России как основного поставщика природного газа в Европу, рассказал ИА REGNUM директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финуниверситета при правительстве России Вадим Понкратов.
Экономист Понкратов: лишь Россия может поставлять ЕС большие объёмы газа по умеренной цене
  • РИА Новости

«Трубопроводный транспорт газа — самый надёжный и экологичный способ транспортировки, только Россия может поставлять значительные объёмы газа в Европу и готова делать это по умеренной цене (цены, прописанные в долгосрочных газовых контрактах «Газпрома» за минувшее десятилетие, в среднем были в пять-семь раз ниже цен спотового рынка ЕС)», — рассказал он.

Как напомнил эксперт, против этого выступают только «амбиции зависимых от США общеевропейских политиков уровня Еврокомиссии и Европарламента», которые пожертвовали комфортом граждан стран — членов ЕС и допустили прогрессирующую деиндустриализацию ведущих европейских экономик.

По его мнению, чтобы ЕС согласился снова сделать Россию ключевым поставщиком газа, должны произойти две вещи.

«Во-первых, к власти в странах ЕС должны прийти политики, заботящиеся об интересах своих граждан и экономическом развитии, при этом обладающие достаточной политической волей и мужеством... Во-вторых, необходимо глобальное переосмысление причин и динамики украинского кризиса, роли в этом США и стран НАТО», — отметил Понкратов.

Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Александр Перов рассказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня», в каком случае в Европе может начаться борьба за СПГ.

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