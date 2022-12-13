Узнать больше

Экономист Остапкович объяснил рост евро выше 67 рублей впервые с 30 мая

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT прокомментировал курс евро, который в ходе торгов превысил 67 рублей впервые с 30 мая.
Экономист Остапкович объяснил рост евро выше 67 рублей впервые с 30 мая
  • Gettyimages.ru
  • © Artifacts Images

«В принципе, тенденция к повышению наметилась, но пока это такие косвенные движения. Сказать, что это устойчивый тренд, нельзя. Идёт абсолютно нормальный стабильный процесс», — объяснил экономист.

По его словам, «плавание плюс минус два-три рубля» будет до конца года.

«Как показывает история, в конце года и в начале нового года всегда немножко ослабляется рубль. На мой взгляд, ослабление рубля в I квартале, максимум во II, должно произойти. Курс доллара должен уйти в сторону 70—75 рублей. В принципе, доллар в районе 73—77 рублей устроил бы всех: и бюджет, и экономических агентов, и население», — считает Остапкович.

Курс евро в ходе торгов превысил 67 рублей впервые с 30 мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить