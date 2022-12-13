Экономист Остапкович объяснил рост евро выше 67 рублей впервые с 30 мая

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT прокомментировал курс евро, который в ходе торгов превысил 67 рублей впервые с 30 мая.

«В принципе, тенденция к повышению наметилась, но пока это такие косвенные движения. Сказать, что это устойчивый тренд, нельзя. Идёт абсолютно нормальный стабильный процесс», — объяснил экономист.

По его словам, «плавание плюс минус два-три рубля» будет до конца года.

«Как показывает история, в конце года и в начале нового года всегда немножко ослабляется рубль. На мой взгляд, ослабление рубля в I квартале, максимум во II, должно произойти. Курс доллара должен уйти в сторону 70—75 рублей. В принципе, доллар в районе 73—77 рублей устроил бы всех: и бюджет, и экономических агентов, и население», — считает Остапкович.

Курс евро в ходе торгов превысил 67 рублей впервые с 30 мая.