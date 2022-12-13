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Юрист Виноградов рассказал, как распознать сетевую финансовую пирамиду

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Доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты России, рассказал, по каким признакам можно распознать сетевую пирамиду.
Юрист Виноградов рассказал, как распознать сетевую финансовую пирамиду
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Первый и самый очевидный способ проверить благонадёжность компании — поискать данные о ней в реестре финансовых пирамид Центробанка России на официальном сайте регулятора, заявил эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

Он также посоветовал запросить лицензию на ведение деятельности по привлечению денежных средств. И, наконец, организация должна дать аргументированный ответ на вопросы о том, как вкладчику поможет заработать эта инвестиция, подчеркнул Виноградов.

«Ответы-лозунги о «финансовой свободе», «способе начать новую жизнь», «перспективах развития» — это всё «красные флажки», свидетельствующие о пирамиде. Уровень доходности выше 20%, мотивация, нацеленная на алчность и тщеславие, агрессивная реклама — это психологические уловки, которыми пользуются мошенники», — заключил профессор.

Ранее финансовый консультант, аналитик, основатель проекта Invest Era Артём Николаев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал об особенностях инструментов инвестирования.

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