«Ведомости»: российские власти определились c ответом на потолок цен на нефть

Российские власти определились с формой ответа на потолок цен на российскую нефть.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, проект указа президента в целом согласован.

Согласно документу, запрещается продавать нефть, если в контракте в качестве получателя указана страна, присоединившаяся к потолку, если в контракте потолок фигурирует как условие либо устанавливаются референтные цены, равные потолку.

Также в документе есть пункт, позволяющий обходить любые запреты на проведение сделок, но с разрешения правительства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что документ с конкретными мерами в ответ на введение потолка цен на российскую нефть будет опубликован в ближайшие дни.

Также российский лидер назвал глупым решение ввести потолок цен на российскую нефть.