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Профессор Криворучко прокомментировала возможное возвращение пятирублёвых банкнот в оборот

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Профессор Финансового университета Светлана Криворучко прокомментировала заявление гендиректора Гознака Аркадия Трачука о том, что пяти- и десятирублёвые банкноты могут вернуться в оборот в 2023 году.
Профессор Криворучко прокомментировала возможное возвращение пятирублёвых банкнот в оборот
  • РИА Новости

«Хотя Банк России активно развивает сегмент безналичных расчётов (доля 75%) и вводит цифровой рубль, расчёты наличными по-прежнему ещё очень значимы для нашей страны, это около 25% от розничного товарооборота. И поддерживать наличное денежное обращение Банк России будет ещё много лет», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

Как отметила Криворучко, наличные расчёты сохраняются как резервный способ.

Кроме того, по словам эксперта, технологии могли измениться так, что издержки на выпуск и обслуживание пяти- и десятирублёвых купюр стали меньше по сравнению с монетами.

Ранее гендиректор Гознака Аркадий Трачук в интервью «Известиям» заявил, что пяти- и десятирублёвые банкноты, возможно, вернутся в оборот в 2023 году.

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