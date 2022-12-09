Доцент Гусев высказался о запасах газа в европейских хранилищах
- Legion-Media
«Учитывая рекордные объёмы поставок СПГ преимущественно из стран Северной Америки, а на сегодня это даже более 300 млн куб. м в день, страны ЕС, в принципе, не должны испытывать серьёзных проблем с наличием и потреблением газа в ближайшие несколько месяцев», — сказал он в беседе с ИА REGNUM.
По его словам, зиму нельзя назвать комфортной для жителей стран Евросоюза, так как газохранилища всегда были эффективным средством для покрытия спроса в пиковые периоды потребления, и их нельзя рассматривать в качестве полноценных заменителей трубопроводного газа.
Ранее научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артём Соколов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о перспективах зелёной энергетики в ЕС.