Доцент Гусев высказался о запасах газа в европейских хранилищах

Доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Андрей Гусев заявил, что запасы газа в европейских хранилищах опустились ниже 90%, и неясно, удастся ли властям ЕС и дальше поддерживать уровень заполнения газохранилищ в соответствии с запланированными значениями.

«Учитывая рекордные объёмы поставок СПГ преимущественно из стран Северной Америки, а на сегодня это даже более 300 млн куб. м в день, страны ЕС, в принципе, не должны испытывать серьёзных проблем с наличием и потреблением газа в ближайшие несколько месяцев», — сказал он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, зиму нельзя назвать комфортной для жителей стран Евросоюза, так как газохранилища всегда были эффективным средством для покрытия спроса в пиковые периоды потребления, и их нельзя рассматривать в качестве полноценных заменителей трубопроводного газа.

Ранее научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артём Соколов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о перспективах зелёной энергетики в ЕС.