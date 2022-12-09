Президент России Владимир Путин допустил возможное сокращение добычи нефти при необходимости.

«Мы подумаем, может быть, даже о возможном, я сейчас не говорю, что это решение, но подумаем при необходимости и о возможном сокращении добычи (нефти. — RT)», — сказал Путин, комментируя решение ряда западных стран ввести потолок цен на российскую нефть.

Ранее глава Фонда энергетического развития, экономический эксперт Сергей Пикин в беседе с Nation News рассказал, какие могут быть последствия введения потолка цен на российскую нефть для Евросоюза.