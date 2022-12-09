Путин: безработица в Европейском союзе в семь раз выше, чем в ЕАЭС

Безработица в Европейском союзе в семь раз выше, чем в Евразийском экономическом союзе, сообщил президент России Владимир Путин.

«Уровень безработицы за девять месяцев 2022 года сократился в государствах ЕврАзЭС очень заметно — на 18%, составляет чуть более одного процента — 1,1% от общей численности рабочей силы. Я обращаю внимание коллег, что уровень безработицы является одним из ключевых показателей состояния экономики в целом», — сказал он на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Бишкеке.

Между тем в Евросоюзе безработица составляет 7%, отметил президент.

В ноябре российский президент отметил, что текущая ситуация на рынке труда в России стабильная, уровень безработицы минимальный — 3,9%.