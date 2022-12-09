CEO Строкань заявил, что ресторанный бизнес в России нашёл альтернативные цифровые решения

CEO компании Quick Resto Александр Строкань рассказал, что российский ресторанный бизнес успешно проводит цифровизацию. Предприниматели смогли перейти на отечественные программные продукты по автоматизации своих бизнес-процессов.

«Нужно сказать, что процессы цифровизации бизнеса в России находятся на высоком уровне. Компании, которые занимаются автоматизацией фуд-проектов, предлагают такие возможности, как составление техкарт, расчёт фудкоста, аналитику, управление командой и продажами — всё это помогает выстроить целостную систему бизнеса, а также в несколько кликов понять, как у бизнеса идут дела», — уточнил Строкань в беседе с РИАМО.

Ранее НСН со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову сообщала, что между московским центром занятости «Моя работа» и сетью пиццерий Domino’s Pizza подписано соглашение о сотрудничестве.