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«Газпром» по запросу Китая увеличил поставки газа, зафиксирован новый максимум

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«Газпром» зафиксировал новый максимум по суточным поставкам газа в Китай, превысив свои обязательства на 16%. Об увеличении поставок в декабре попросила китайская сторона.
«Газпром» по запросу Китая увеличил поставки газа, зафиксирован новый максимум
  • Legion-Media

«Газпром» пошёл навстречу запросу китайской стороны по увеличению суточных поставок газа в декабре относительно ранее утверждённого графика на 2022 год», — сообщил «Газпром» в своём Telegram-канале.

Отмечается, что 7 декабря обеспечен новый максимум суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и CNPC.

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