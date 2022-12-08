«Газпром» по запросу Китая увеличил поставки газа, зафиксирован новый максимум

«Газпром» зафиксировал новый максимум по суточным поставкам газа в Китай, превысив свои обязательства на 16%. Об увеличении поставок в декабре попросила китайская сторона.

Legion-Media

«Газпром» пошёл навстречу запросу китайской стороны по увеличению суточных поставок газа в декабре относительно ранее утверждённого графика на 2022 год», — сообщил «Газпром» в своём Telegram-канале. Отмечается, что 7 декабря обеспечен новый максимум суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и CNPC.