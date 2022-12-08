«Газпром» по запросу Китая увеличил поставки газа, зафиксирован новый максимум
- Legion-Media
«Газпром» пошёл навстречу запросу китайской стороны по увеличению суточных поставок газа в декабре относительно ранее утверждённого графика на 2022 год», — сообщил «Газпром» в своём Telegram-канале.
Отмечается, что 7 декабря обеспечен новый максимум суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и CNPC.