Китай сообщил об увеличении своих золотых резервов впервые за три года

Народный банк Китая увеличил резервы золота, что может оказать положительное влияние на цены.

Как сообщает Bloomberg, золотые резервы Китая выросли до 63,67 млн ​​тройских унций на конец ноября с 62,64 млн в предыдущем месяце.

Ранее Китай долгое время не сообщал об изменении своих золотых резервов.

Предполагается, что увеличение Китаем золотых резервов может быть частью плана по диверсификации резервов и снятии зависимости от доллара.

Ранее сообщалось, что почти половина торговли между Россией и Китаем ведётся в нацвалютах.