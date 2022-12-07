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Китай сообщил об увеличении своих золотых резервов впервые за три года

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Народный банк Китая увеличил резервы золота, что может оказать положительное влияние на цены.
Китай сообщил об увеличении своих золотых резервов впервые за три года
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Bloomberg, золотые резервы Китая выросли до 63,67 млн ​​тройских унций на конец ноября с 62,64 млн в предыдущем месяце.

Ранее Китай долгое время не сообщал об изменении своих золотых резервов.

Предполагается, что увеличение Китаем золотых резервов может быть частью плана по диверсификации резервов и снятии зависимости от доллара.

Ранее сообщалось, что почти половина торговли между Россией и Китаем ведётся в нацвалютах.

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