Китай сообщил об увеличении своих золотых резервов впервые за три года
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Как сообщает Bloomberg, золотые резервы Китая выросли до 63,67 млн тройских унций на конец ноября с 62,64 млн в предыдущем месяце.
Ранее Китай долгое время не сообщал об изменении своих золотых резервов.
Предполагается, что увеличение Китаем золотых резервов может быть частью плана по диверсификации резервов и снятии зависимости от доллара.
Ранее сообщалось, что почти половина торговли между Россией и Китаем ведётся в нацвалютах.