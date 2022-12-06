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В сфере малого и среднего бизнеса Тюменской области заняты 318 тысяч человек

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На президиуме правительства Тюменской области под председательством губернатора Александра Моора обсудили вопросы госпрограммы развития малого и среднего предпринимательства и научно-инновационной сферы.
В сфере малого и среднего бизнеса Тюменской области заняты 318 тысяч человек
  • РИА Новости

Об этом информирует Тюменская область сегодня.

В информационном центре правительства региона сообщили, что в сфере малого и среднего бизнеса заняты 318 тыс. жителей. В их число входят как индивидуальные предприниматели, так и самозанятые. В прошлом году эта цифра составляла 294 340.

С 2019 года в этой сфере открыто 3751 рабочее место. Представители бизнеса получили в 2022 году в качестве поддержки 1,42 млрд рублей.

Ранее НСН сообщала, что в Москве три предприятия со статусом промышленного комплекса и три технопарка получили льготы по аренде с начала 2022 года, что позволит компаниям ежегодно экономить 19 млн рублей.

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