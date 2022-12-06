Аналитик Зубец: нет оснований для повышения мировых цен на нефть после введения эмбарго

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации Алексей Зубец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, что будет с ценами на нефть после вступления в силу 5 декабря эмбарго и потолка цен на российскую нефть в $60 за баррель.

«Сейчас российская нефть дешевле потолка, и никаких оснований для сокращения поставок нет. Россия будет продавать нефть, чтобы получать нефтедоллары, и мир будет её покупать через посредников, в том числе и Запад… На самом деле, вся эта история с эмбарго и потолком — декоративная мера. Как бы Россию наказали, но в реальности никто не наказывает», — отметил эксперт.

Он, в частности, отметил, что потери для российской экономики будут, но связаны они с потерей европейского рынка нефтепродуктов. Однако потери эти будут невелики.

У мировых топливных рынков нет оснований, чтобы повышать цены до уровня $150—$200 за баррель, заверил Зубец.

Ранее международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал нефтяную политику США против России неэффективной.