Аналитик Пикин спрогнозировал нулевой эффект для России от ограничения цены на нефть

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что установленный потолок цены на российскую нефть в размере $60 за баррель не повлияет на её поставки, поскольку они уже переориентированы на азиатские страны.

«Единственное, на что повлияло решение о потолке цен, — на возможности стран, которым мы увеличили объёмы поставок последние несколько месяцев и дали им дополнительную рыночную силу. То есть они больше торгуются, особенно индусы пытаются выбить большие скидки. С точки зрения экономической теории эффект от ограничения цены на нефть нулевой, потому что контролировать одного из крупных мировых поставщиков на глобальном рынке — это какая-то новая глава учебника экономики, которая не существует в природе», — заявил Пикин.

Ранее научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артём Соколов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о перспективах зелёной энергетики в ЕС.