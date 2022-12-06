Аналитик Пикин спрогнозировал нулевой эффект для России от ограничения цены на нефть
- РИА Новости
«Единственное, на что повлияло решение о потолке цен, — на возможности стран, которым мы увеличили объёмы поставок последние несколько месяцев и дали им дополнительную рыночную силу. То есть они больше торгуются, особенно индусы пытаются выбить большие скидки. С точки зрения экономической теории эффект от ограничения цены на нефть нулевой, потому что контролировать одного из крупных мировых поставщиков на глобальном рынке — это какая-то новая глава учебника экономики, которая не существует в природе», — заявил Пикин.
Ранее научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артём Соколов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о перспективах зелёной энергетики в ЕС.