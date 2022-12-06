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Аналитик Пикин спрогнозировал нулевой эффект для России от ограничения цены на нефть

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Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что установленный потолок цены на российскую нефть в размере $60 за баррель не повлияет на её поставки, поскольку они уже переориентированы на азиатские страны.
Аналитик Пикин спрогнозировал нулевой эффект для России от ограничения цены на нефть
  • РИА Новости

«Единственное, на что повлияло решение о потолке цен, — на возможности стран, которым мы увеличили объёмы поставок последние несколько месяцев и дали им дополнительную рыночную силу. То есть они больше торгуются, особенно индусы пытаются выбить большие скидки. С точки зрения экономической теории эффект от ограничения цены на нефть нулевой, потому что контролировать одного из крупных мировых поставщиков на глобальном рынке — это какая-то новая глава учебника экономики, которая не существует в природе», — заявил Пикин.

Ранее научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артём Соколов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о перспективах зелёной энергетики в ЕС.

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