В ТПП высказались о введении предельной цены на российскую нефть
- РИА Новости
«На мой взгляд, совершенно безразлично, какой будет предельная цена. Есть общая позиция России, чётко сформулированная президентом: если кто бы то ни было устанавливает какой бы то ни было потолок цен на нашу продукцию, мы эту самую продукцию просто никуда поставлять не будем», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».
По его словам, это антирыночная мера.
«Мы вполне способны пережить без проблем подобного рода ограничения», — добавил Танкаев.
Ранее глава Фонда энергетического развития, экономический эксперт Сергей Пикин в беседе с Nation News рассказал, какие могут быть последствия введения потолка цен на российскую нефть для Евросоюза.