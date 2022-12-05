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В ТПП высказались о введении предельной цены на российскую нефть

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Член комитета Торгово-промышленной палаты по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Рустам Танкаев прокомментировал введение предельной цены на российскую нефть.
В ТПП высказались о введении предельной цены на российскую нефть
  • РИА Новости

«На мой взгляд, совершенно безразлично, какой будет предельная цена. Есть общая позиция России, чётко сформулированная президентом: если кто бы то ни было устанавливает какой бы то ни было потолок цен на нашу продукцию, мы эту самую продукцию просто никуда поставлять не будем», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, это антирыночная мера.

«Мы вполне способны пережить без проблем подобного рода ограничения», — добавил Танкаев.

Ранее глава Фонда энергетического развития, экономический эксперт Сергей Пикин в беседе с Nation News рассказал, какие могут быть последствия введения потолка цен на российскую нефть для Евросоюза.

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