В ТПП высказались о введении предельной цены на российскую нефть

Член комитета Торгово-промышленной палаты по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Рустам Танкаев прокомментировал введение предельной цены на российскую нефть.

«На мой взгляд, совершенно безразлично, какой будет предельная цена. Есть общая позиция России, чётко сформулированная президентом: если кто бы то ни было устанавливает какой бы то ни было потолок цен на нашу продукцию, мы эту самую продукцию просто никуда поставлять не будем», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, это антирыночная мера.

«Мы вполне способны пережить без проблем подобного рода ограничения», — добавил Танкаев.

Ранее глава Фонда энергетического развития, экономический эксперт Сергей Пикин в беседе с Nation News рассказал, какие могут быть последствия введения потолка цен на российскую нефть для Евросоюза.