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Аналитик Демидов рассказал о возможных последствиях введения потолка цен на российскую нефть

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Аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов прокомментировал ситуацию вокруг введения потолка цен на российскую нефть.
Аналитик Демидов рассказал о возможных последствиях введения потолка цен на российскую нефть
  • РИА Новости

«Поставки в те страны, которые согласились с эмбарго, скорее всего, прекратятся. Это Евросоюз и «Большая семёрка». Но прекращаются только поставки по воде, а трубопроводные остаются. Нефть идёт по «Дружбе» в Венгрию, Чехию и Словакию. Для них сделано исключение», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, остальные страны ЕС гипотетически имеют возможность заместить поставки из России.

«Я думаю, что эмбарго на российскую нефть никак не повлияет на мировой рынок», — отметил Демидов.

Как добавил эксперт, рынок уже начал переформатироваться.

Ранее экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о введении потолка цен на российскую нефть.

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