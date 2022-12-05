Financial Times: спрос на газ в странах ЕС сократился на четверть в ноябре
- РИА Новости
В отчёте указано, что в ноябре спрос на газ в Германии и Италии снизился на 23% и 21% соответственно. Текст материала британской газеты приводит ТАСС.
Во Франции и Испании спрос сократился на 20%, а в Нидерландах — более чем на треть, говорится в исследовании компании.
Как уточняется, падению спроса способствовали тёплые осенние месяцы и рост цен на газ.
Эксперты полагают, что Европе придётся ещё сильнее уменьшить спрос на газ и одновременно нарастить импорт СПГ, чтобы избежать многолетнего дефицита.
Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Александр Перов рассказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня», в каком случае в Европе может начаться борьба за СПГ.