Financial Times: спрос на газ в странах ЕС сократился на четверть в ноябре

В европейских странах спрос на газ в ноябре сократился на четверть по сравнению со средним показателем за пять лет, это сделано в рамках снижения зависимости от российских энергоносителей, пишет Financial Times со ссылкой на отчёт консалтинговой фирмы ICIS.

В отчёте указано, что в ноябре спрос на газ в Германии и Италии снизился на 23% и 21% соответственно. Текст материала британской газеты приводит ТАСС.

Во Франции и Испании спрос сократился на 20%, а в Нидерландах — более чем на треть, говорится в исследовании компании.

Как уточняется, падению спроса способствовали тёплые осенние месяцы и рост цен на газ.

Эксперты полагают, что Европе придётся ещё сильнее уменьшить спрос на газ и одновременно нарастить импорт СПГ, чтобы избежать многолетнего дефицита.

Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Александр Перов рассказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня», в каком случае в Европе может начаться борьба за СПГ.