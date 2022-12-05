Цены на газ в Европе превысили $1600 за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе превысили $1600 за 1 тыс. куб. м.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Январские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки $1584,5. Стоимость по состоянию на 10:03 мск составляет $1611,3 за 1 тыс. куб. м.

Ранее руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался об идее введения потолка цен на газ в Европе.