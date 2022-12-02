Аналитик Зубец высказался о перспективах поставок нефти в мире

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец прокомментировал ситуацию с нефтяными поставками в мире.

«С одной стороны, потолок, а с другой — нефтегазовое эмбарго. Эти два решения идут в паре. К чему приводит эмбарго? К тому, что Западу придётся покупать нефть не в России, которая рядом, а из стран Ближнего Востока. Это удлиняет плечо», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, для ряда стран это будет означать удорожание поставок нефти, причём значительное.

«Кроме того, надо учитывать, что Европа была и остаётся большим потребителем нефтепродуктов (мазут, керосин, дизельное топливо). Россия была крупнейшим поставщиком этого товара. Теперь Европе придётся тянуть эти нефтепродукты из Индии, которая получает российское чёрное золото и делает из него нефтепродукты на своих НПЗ», — отметил Зубец.

Ранее научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артём Соколов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о перспективах зелёной энергетики в ЕС.