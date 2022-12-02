«Газпром» поставил российским потребителям рекордный для ноября объём газа

«Газпром» 30 ноября поставил российским потребителям 1516,6 млн куб. м газа. Это новый абсолютный исторический рекорд суточных поставок для ноября.

«Рост потребления газа связан с резким снижением температуры в ряде регионов России. Поставки по газотранспортной системе «Газпрома» осуществляются надёжно», — говорится в сообщении компании.

Предыдущий суточный максимум поставок для ноября был зафиксирован 29 ноября 2022 года — 1486,7 млн куб. м газа.

При этом накануне «Газпром» сообщил, что за 11 месяцев 2022 года добыл 376,9 млрд куб. м газа, это на 19,4% (на 90,8 млрд куб. м) меньше, чем в прошлом году.