«Газпром» поставил российским потребителям рекордный для ноября объём газа

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«Газпром» 30 ноября поставил российским потребителям 1516,6 млн куб. м газа. Это новый абсолютный исторический рекорд суточных поставок для ноября.
«Газпром» поставил российским потребителям рекордный для ноября объём газа
  • РИА Новости

«Рост потребления газа связан с резким снижением температуры в ряде регионов России. Поставки по газотранспортной системе «Газпрома» осуществляются надёжно», — говорится в сообщении компании.

Предыдущий суточный максимум поставок для ноября был зафиксирован 29 ноября 2022 года — 1486,7 млн куб. м газа.

При этом накануне «Газпром» сообщил, что за 11 месяцев 2022 года добыл 376,9 млрд куб. м газа, это на 19,4% (на 90,8 млрд куб. м) меньше, чем в прошлом году.

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