Цена нефти Brent превысила $89 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent превысила $89 за баррель впервые с 23 ноября.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

По данным биржи на 17:07 мск, стоимость Brent росла на 2,43%, до $89,08 за баррель.

К 17:25 мск Brent замедлила рост до $88,72 за баррель (+2,01%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в январе 2023 года рос на 2,51% — до $82,57 за баррель.

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с российским нефтяным экспортом.