В ЦБ России заявили о наличии достаточного объёма резервов на случай различных рисков
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«Резервов у нас сейчас, в принципе, достаточно. И мы сейчас, если говорить о покупке новых резервов, мы в целях наших задач, как Центрального банка, эту тему особо и не рассматриваем», — цитирует её ТАСС.
Она подчеркнула, что это может быть пересмотрено в случае принятия решения о бюджетном правиле.
«Мы думаем, что только если будет принято решение о бюджетном правиле, в рамках которого будет принято решение инвестировать в иностранную валюту, тогда дополнительные резервы мы будем покупать. Сейчас у нас достаточно резервов на случай различных рисков», — сказала Юдаева.
Ранее в Центробанке назвали объём международных резервов России.