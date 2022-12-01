В ЦБ России заявили о наличии достаточного объёма резервов на случай различных рисков

Первый зампред Центробанка России Ксения Юдаева заявила, что регулятор располагает достаточным объёмом резервов на случай различных рисков.

«Резервов у нас сейчас, в принципе, достаточно. И мы сейчас, если говорить о покупке новых резервов, мы в целях наших задач, как Центрального банка, эту тему особо и не рассматриваем», — цитирует её ТАСС.

Она подчеркнула, что это может быть пересмотрено в случае принятия решения о бюджетном правиле.

«Мы думаем, что только если будет принято решение о бюджетном правиле, в рамках которого будет принято решение инвестировать в иностранную валюту, тогда дополнительные резервы мы будем покупать. Сейчас у нас достаточно резервов на случай различных рисков», — сказала Юдаева.

Ранее в Центробанке назвали объём международных резервов России.