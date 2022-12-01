Финансовый эксперт Кричевский не ожидает серьёзных изменений курса доллара в декабре

Финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский заявил, что не ожидает серьёзных изменений курса доллара и евро к рублю в декабре.

«Максимум, чего можно ожидать, — это ослабления до 62—63 рублей за $1 и 64—65 — за €1 из-за начинающегося в декабре нефтяного эмбарго», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

Что касается юаня, то он в большей степени зависит от кросс-курса к доллару, отметил эксперт. Кричевский не исключил, что из-за локдаунов и ситуации с коронавирусом курс китайской валюты может снизиться.

«Если Народный банк Китая не отпустит курс выше текущих 7,2 юаня к доллару, то и относительно российской валюты изменений практически не будет», — полагает эксперт.

Ранее экономический обозреватель Вячеслав Абрамов в беседе с ФАН рассказал об особенностях китайского юаня.