На новых заводах Москвы работу получат 16 тысяч человек

Короткая ссылка
В столичных районах Очаково-Матвеевское, Кунцево и Можайский построят технопарк и пять высокотехнологичных заводов. Они появятся в рамках программы комплексного развития территорий на месте промзон.
На новых заводах Москвы работу получат 16 тысяч человек
  • Gettyimages.ru
  • © Monty Rakusen

Об этом сообщает НСН.

Как отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, благодаря реализации проекта работу получат около 16 тыс. человек.

Площадь новых объектов составит 410 тыс. кв. м. Суммарный объём вложений в развитие четырёх участков — 98 млрд рублей.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что власти Крыма согласовали новые инвестиционные проекты на общую сумму около 14 млрд рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить