На новых заводах Москвы работу получат 16 тысяч человек

В столичных районах Очаково-Матвеевское, Кунцево и Можайский построят технопарк и пять высокотехнологичных заводов. Они появятся в рамках программы комплексного развития территорий на месте промзон.

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