На новых заводах Москвы работу получат 16 тысяч человек
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Об этом сообщает НСН.
Как отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, благодаря реализации проекта работу получат около 16 тыс. человек.
Площадь новых объектов составит 410 тыс. кв. м. Суммарный объём вложений в развитие четырёх участков — 98 млрд рублей.
Ранее «Крыминформ» сообщал, что власти Крыма согласовали новые инвестиционные проекты на общую сумму около 14 млрд рублей.