Аналитик Юшков высказался о перспективах Норвегии по добыче газа

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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков выразил мнение, что Норвегия не сможет полноценно заменить Россию в качестве поставщика газа европейцам.
Аналитик Юшков высказался о перспективах Норвегии по добыче газа
  • Gettyimages.ru

«Европейцы сами виноваты в том, что настолько запугали норвежцев, что те никак не могут решиться, разрабатывать месторождения или нет», — рассказал он в беседе с НСН.

По его словам, если не будут приняты инвестиционные решения, то добыча газа в ближайшие годы начнёт снижаться.

«Месторождения старые, они истощаются. Если они сейчас примут инвестрешение, то первый газ в Европу пойдёт через пять — семь лет», — пояснил эксперт.

Как добавил Юшков, на данный момент Норвегия — крупнейший поставщик газа в Европу, но объёмы поставляемого топлива слишком малы для увеличения объёмов производства.

Ранее научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артём Соколов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о перспективах зелёной энергетики в ЕС.

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