Аналитик Митрахович назвал факторы, влияющие на газовые цены в Европе
- РИА Новости
По словам аналитика, цены выросли из-за «зимнего» фактора.
«Потребление энергии увеличивается. Что будет дальше — зависит от того, будут ли поставки из России в Европу, будет ли Европа вводить ограничения против российского СПГ — тоже имеет значение», — объяснил он.
Также Митрахович считает, что если Европа «будет пытаться реанимировать свою промышленность», то цена будет расти.
«Если будет жертвовать оставшейся промышленностью, отключать её, тогда и цена на газ может быть меньше», — сказал собеседник RT.
Ранее стало известно, что цены на газ в Европе превысили $1500 за 1 тыс. куб. м.