Аналитик Митрахович назвал факторы, влияющие на газовые цены в Европе

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT данные, согласно которым цены на газ в Европе превысили $1500 за тысячу кубометров.
Аналитик Митрахович назвал факторы, влияющие на газовые цены в Европе
  • РИА Новости

По словам аналитика, цены выросли из-за «зимнего» фактора.

«Потребление энергии увеличивается. Что будет дальше — зависит от того, будут ли поставки из России в Европу, будет ли Европа вводить ограничения против российского СПГ — тоже имеет значение», — объяснил он.

Также Митрахович считает, что если Европа «будет пытаться реанимировать свою промышленность», то цена будет расти.

«Если будет жертвовать оставшейся промышленностью, отключать её, тогда и цена на газ может быть меньше», — сказал собеседник RT.

Ранее стало известно, что цены на газ в Европе превысили $1500 за 1 тыс. куб. м.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить