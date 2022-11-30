Аналитик Митрахович назвал факторы, влияющие на газовые цены в Европе

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT данные, согласно которым цены на газ в Европе превысили $1500 за тысячу кубометров.

По словам аналитика, цены выросли из-за «зимнего» фактора.

«Потребление энергии увеличивается. Что будет дальше — зависит от того, будут ли поставки из России в Европу, будет ли Европа вводить ограничения против российского СПГ — тоже имеет значение», — объяснил он.

Также Митрахович считает, что если Европа «будет пытаться реанимировать свою промышленность», то цена будет расти.

«Если будет жертвовать оставшейся промышленностью, отключать её, тогда и цена на газ может быть меньше», — сказал собеседник RT.

Ранее стало известно, что цены на газ в Европе превысили $1500 за 1 тыс. куб. м.