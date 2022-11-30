РБК: доля доллара и евро в торгах упала до уровня ниже процента

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На Московской бирже резко упала доля доллара и евро в торгах. Об этом заявил директор департамента денежного рынка площадки Сергей Титов.

Как информирует РБК, он рассказал, что в начале года около 80% объёмов торгов и открытой позиции составляли рублёвые операции, на валютную составляющую приходилось около 20%.

«После 24 февраля доля валютных операций сразу начала снижаться, и к сегодняшнему дню доля доллара и евро в общем объеме операций денежного рынка составляет меньше 1%», — заявил Титов.

Он добавил, что доля рубля увеличилась до 94%, ещё пять процентов приходится на юань.

28 ноября стало известно, что курс евро во время торгов превысил 64 рубля впервые с 12 октября.

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