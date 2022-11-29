Экономист Дискин спрогнозировал динамику курса рубля в декабре
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«Особых колебаний валютного курса рубля я не вижу по очень простой причине: имеется значительное предложение валюты на российском валютном рынке. Все, кому надо, вполне себе покупают», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По его словам, возможно некоторое повышение курса доллара и евро, но колебания уложатся в 5%.
Ранее финансовый консультант, аналитик, основатель проекта Invest Era Артём Николаев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал об особенностях инструментов инвестирования.