Экономист Дискин спрогнозировал динамику курса рубля в декабре

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Член Общественной палаты России доктор экономических наук Иосиф Дискин дал прогноз по динамике курса рубля в декабре.
Экономист Дискин спрогнозировал динамику курса рубля в декабре
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Особых колебаний валютного курса рубля я не вижу по очень простой причине: имеется значительное предложение валюты на российском валютном рынке. Все, кому надо, вполне себе покупают», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, возможно некоторое повышение курса доллара и евро, но колебания уложатся в 5%.

Ранее финансовый консультант, аналитик, основатель проекта Invest Era Артём Николаев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал об особенностях инструментов инвестирования.

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