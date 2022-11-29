Юрист Янкевич напомнил об обязательных платежах за неиспользованную кредитку
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Если карта активирована, следует внимательно ознакомиться с условиями её использования, посоветовал специалист в беседе с «Газетой.Ru».
«Зачастую кредитный договор подразумевает, что плата за обслуживание банком взымается даже в случае, если карта не используется. Кроме того, по умолчанию могут быть подключены и другие платные услуги. Плюс пени и штрафы на образовавшийся долг», — констатировал Янкевич.
Ранее директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников в беседе с «Известиями» заявил, что банки могут негативно оценить оформление большого количества кредитных карт.