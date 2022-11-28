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Экономист Абрамов назвал юань одной из ключевых развивающихся валют

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Экономический обозреватель Вячеслав Абрамов рассказал об особенностях китайского юаня.
Экономист Абрамов назвал юань одной из ключевых развивающихся валют
  • Gettyimages.ru

«Китайский юань является одной из ключевых развивающихся валют, поскольку экономика Китая — вторая по величине после американской. По внешнеторговому обороту Китай также занимает второе место после США, а для России это крупнейший партнёр в международной торговле», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, среди достоинств юаня — относительно высокая ликвидность и её возможное дальнейшее увеличение, экономическая и внешнеторговая значимость КНР.

Вместе с тем, отметил Абрамов, китайская экономика зависит от экспорта товаров и импорта сырья, что делает её недостаточно диверсифицированной.

Ранее финансовый консультант, аналитик, основатель проекта Invest Era Артём Николаев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал об особенностях инструментов инвестирования.

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