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Экономист Мильчакова назвала возможность не потерять цифровой рубль его достоинством

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Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова рассказала, какими особенностями будет обладать цифровой рубль.
Экономист Мильчакова назвала возможность не потерять цифровой рубль его достоинством
  • РИА Новости

«Главное преимущество цифровых валют заключается в том, что реальные рубли можно хранить в специальном цифровом кошельке — токене — и не потерять. В случае хищения или кибератаки из кошелька по уникальному цифровому коду токена сбережения в цифровых рублях можно будет легко восстановить в полном объёме», — объяснила эксперт «Российской газете».

Она добавила, что государственный цифровой рубль может быть доступен через любой банк, где его легко можно обменять на наличные фиатные рубли — без комиссий за снятие наличных или перевод денег со счёта на счёт. 

Кроме того, цифровой рубль может существенно упростить покупки там, где нет интернета.

«Однако эти технологии будут доступны большинству населения только через несколько лет, а пока цифровой рубль только проходит тестирование», — резюмировала Мильчакова.

Ранее предприниматель Андрей Михайлишин, сооснователь блокчейн-проектов Joys Digital и генеральный директор АО «Динект Евразия», высказался в беседе с ФАН о перспективах цифрового рубля.

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