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Исследование: около 75% россиян совершали финансовые ошибки в течение года

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Финансовая онлайн-платформа Webbankir поделилась итогами исследования, согласно которому 74,4% опрошенных россиян из разных регионов хотя бы раз в течение года совершали финансовые ошибки.
Исследование: около 75% россиян совершали финансовые ошибки в течение года
  • РИА Новости

Об этом пишут «Известия».

Чаще всего респонденты связывали просчёты с общей экономической ситуацией в стране — 40,8%.

«Среди собственных просчётов лидирует неразумное использование кредитов (31,1%), ошибки, вызванные действиями мошенников (13,8%), неразумные покупки (13,1%) и неудачные инвестиции (11,4%)», — сказали эксперты.

Ранее финансовый консультант, аналитик, основатель проекта Invest Era Артём Николаев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал об особенностях инструментов инвестирования.

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