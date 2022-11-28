Исследование: около 75% россиян совершали финансовые ошибки в течение года

Финансовая онлайн-платформа Webbankir поделилась итогами исследования, согласно которому 74,4% опрошенных россиян из разных регионов хотя бы раз в течение года совершали финансовые ошибки.

РИА Новости