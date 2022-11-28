Исследование: около 75% россиян совершали финансовые ошибки в течение года
- РИА Новости
Об этом пишут «Известия».
Чаще всего респонденты связывали просчёты с общей экономической ситуацией в стране — 40,8%.
«Среди собственных просчётов лидирует неразумное использование кредитов (31,1%), ошибки, вызванные действиями мошенников (13,8%), неразумные покупки (13,1%) и неудачные инвестиции (11,4%)», — сказали эксперты.
Ранее финансовый консультант, аналитик, основатель проекта Invest Era Артём Николаев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал об особенностях инструментов инвестирования.