Финансист Эткинд рассказал о риске мошенничества через взломанный банковский счёт
В беседе с агентством «Прайм» он рассказал, что для этого злоумышленники «заражают» компьютер или телефон вирусом, с помощью которого получают данные одного из счетов через онлайн-банк.
После этого мошенники в ходе телефонного разговора представляются сотрудниками банка и убеждают клиента перевести все деньги на взломанный счёт, после чего снимают деньги, заявил Эткинд.
Ранее эксперт по кибербезопасности Главного управления Банка России по ЦФО Алексей Потехин в беседе с «Радио 1» рассказал о мерах безопасности во время онлайн-шопинга.