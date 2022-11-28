Финансист Эткинд рассказал о риске мошенничества через взломанный банковский счёт

Телефонные мошенники могут украсть деньги, убедив человека перевести средства на его же счёт, предупредил специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Роман Эткинд.

В беседе с агентством «Прайм» он рассказал, что для этого злоумышленники «заражают» компьютер или телефон вирусом, с помощью которого получают данные одного из счетов через онлайн-банк.

После этого мошенники в ходе телефонного разговора представляются сотрудниками банка и убеждают клиента перевести все деньги на взломанный счёт, после чего снимают деньги, заявил Эткинд.

Ранее эксперт по кибербезопасности Главного управления Банка России по ЦФО Алексей Потехин в беседе с «Радио 1» рассказал о мерах безопасности во время онлайн-шопинга.