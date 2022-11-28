Финансист Валишвили предупредила о рисках вложения в доллары, евро и криптовалюту

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили рекомендовала не вкладывать деньги в доллары, евро и криптовалюту.

В беседе с агентством «Прайм» она рекомендовала на фоне нестабильности рынка акций вкладывать средства в защитные ОФЗ или валютные активы дружественных стран.

«Прямой угрозы обвала «токсичных» валют нет, но дополнительные трудности возникают: возможно введение отрицательных процентных ставок по валютным вкладам, а также повышение банковских комиссий за обслуживание валютных счетов», — заявила Валишвили.

Она также не рекомендовала вкладываться в криптовалюту.

Ранее ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в беседе с ФАН сделала прогноз относительно поведения доллара и евро в начале декабря.