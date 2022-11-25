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Специалист Каленков высказался об эффективности зелёной энергетики

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Генеральный директор ПАО «Европейская Электротехника» Илья Каленков выразил мнение, что зелёная энергетика в чистом виде крайне неэффективна.
Специалист Каленков высказался об эффективности зелёной энергетики
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«Даже если брать во внимание расчёт экономической составляющей, которая тоже в этих видах энергии крайне неблагополучна. Но и для того чтобы произвести условную ветряную станцию, нужно тратить какое-то количество энергии. Энергетическая окупаемость — это то, за какое время ветряная станция произведёт то количество энергии, которое затрачено на её производство», — рассказал он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, это не значит, что от зелёной энергетики нужно отказаться.

«Есть места с уникальными природными условиями, где эту энергетику можно и нужно использовать. Но повсеместным решением она, конечно же, быть не может», — считает Каленков.

Ранее научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артём Соколов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о перспективах зелёной энергетики в ЕС.

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