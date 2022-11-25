Специалист Каленков рассказал об источниках энергии, наименее вредных для окружающей среды

Генеральный директор ПАО «Европейская Электротехника» Илья Каленков рассказал, какие источники энергии наименее вредны для окружающей среды.

«Существует три вида источников энергии: ископаемая энергетика, атомная энергетика и возобновляемые источники энергии. С точки зрения потребителя, конечно, возобновляемые источники энергии — ветер и солнце, — они наиболее экологичны, и в районах, где они активно используются, естественно, выбросов меньше», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, при этом нужно понимать, что, как правило, там, где используются солнечные батареи и ветряные станции, они не производятся.

«Солнечные батареи, например, для Европы делаются в Китае на весьма специфических производствах. Поэтому если мы рассматриваем экологию в одном отдельно взятом месте, то, безусловно, ветер и солнце наиболее экологичны», — сказал Каленков.

Ранее научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артём Соколов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о перспективах зелёной энергетики в ЕС.