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Специалист Каленков рассказал об источниках энергии, наименее вредных для окружающей среды

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Генеральный директор ПАО «Европейская Электротехника» Илья Каленков рассказал, какие источники энергии наименее вредны для окружающей среды.
Специалист Каленков рассказал об источниках энергии, наименее вредных для окружающей среды
  • Gettyimages.ru
  • © Jesús Segnini

«Существует три вида источников энергии: ископаемая энергетика, атомная энергетика и возобновляемые источники энергии. С точки зрения потребителя, конечно, возобновляемые источники энергии — ветер и солнце, — они наиболее экологичны, и в районах, где они активно используются, естественно, выбросов меньше», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, при этом нужно понимать, что, как правило, там, где используются солнечные батареи и ветряные станции, они не производятся.

«Солнечные батареи, например, для Европы делаются в Китае на весьма специфических производствах. Поэтому если мы рассматриваем экологию в одном отдельно взятом месте, то, безусловно, ветер и солнце наиболее экологичны», — сказал Каленков.

Ранее научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артём Соколов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о перспективах зелёной энергетики в ЕС.

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