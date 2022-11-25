Эксперт Шахурин прокомментировал ситуацию на валютном рынке России

Эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин заявил, что в четверг, 24 ноября, котировки евро на российском валютном рынке отыграли динамику международного валютного рынка.

«Инвесторы переоценивают риски ужесточения монетарной политики ФРС США — несмотря на ястребиную риторику, экономическая статистика всё больше говорит о том, что дальнейшее удорожание кредитования негативно скажется на американской экономике», — сказал он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, фактор налогового периода в России, со своей стороны, перестаёт поддерживать отечественную валюту.

«Вероятно, в ближайшее время можно будет увидеть дальнейшее укрепление евро к рублю при сохранении боковой динамики в паре рубля с долларом», — спрогнозировал Шахурин.

Ранее ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в беседе с ФАН сделала прогноз относительно поведения доллара и евро в начале декабря.