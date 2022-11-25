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Экономист Кулагин высказался о ситуации с поставками газа в страны ЕС

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Заведующий отделом института энергетических исследований РАН, директор Центра исследований в нефтегазовой сфере института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей ВШЭ Вячеслав Кулагин прокомментировал ситуацию с поставками газа в страны Евросоюза.
Экономист Кулагин высказался о ситуации с поставками газа в страны ЕС
  • Gettyimages.ru
  • © DarioEgidi

«У государств ЕС будет выбор — либо в рамках новой системы брать газ и платить больше, либо без неё договариваться о закупках на более комфортных условиях. Скорее всего, это говорит о том, что у стран ЕС не будет особого интереса развивать этот механизм отказа от совместных закупок российского газа», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, как бы дальше ни развивалась ситуация, действующие контракты вполне позволяют России вести поставки на том уровне, который обеспечивают трубопроводные мощности.

Ранее руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался об идее введения потолка цен на газ в Европе.

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