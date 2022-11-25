Инвестор вложит в реструктуризацию бывшей промзоны «Тёплый Стан» 17 млрд рублей

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в ходе городского аукциона выбрали инвестора для комплексного развития участка бывшей промзоны «Тёплый Стан».

Победителем аукциона стала компания из Архангельска «Специализированный застройщик «Севтехнадзор», входящая в группу компаний «Аквилон», пишет kp.ru.

Москва оформила с инвестором договор о комплексном развитии территорий, согласно которому на площади 17 га появятся общественные и производственные сооружения.

«Вложения инвестора в проект оцениваются в 17 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города — более чем в 1,5 млрд рублей. В результате в столице появится свыше 4,4 тыс. новых рабочих мест», — сказал вице-мэр.

Ранее НСН сообщала, что в развитие участка бывшей промзоны «Калибр» на северо-востоке Москвы вложат около 13 млрд рублей.