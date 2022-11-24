Узнать больше

Эксперт Шахурин: рубль сохраняет стабильность к основным валютам

Короткая ссылка
Эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин прокомментировал динамику курса рубля.
Эксперт Шахурин: рубль сохраняет стабильность к основным валютам
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Несмотря на новую просадку нефтяных цен, рубль сохраняет стабильность к основным валютам, продолжая движение в сужающемся боковом коридоре», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, поддержку российской валюте продолжает оказывать налоговый период.

«В декабре часть компаний будут продавать валюту для расчётов по дивидендам, так что рубль может сохранить стабильность к основным валютам», — добавил Шахурин.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал об особенностях обезличенных металлических счетов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить