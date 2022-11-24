Эксперт Шахурин: рубль сохраняет стабильность к основным валютам

Эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин прокомментировал динамику курса рубля.

«Несмотря на новую просадку нефтяных цен, рубль сохраняет стабильность к основным валютам, продолжая движение в сужающемся боковом коридоре», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, поддержку российской валюте продолжает оказывать налоговый период.

«В декабре часть компаний будут продавать валюту для расчётов по дивидендам, так что рубль может сохранить стабильность к основным валютам», — добавил Шахурин.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал об особенностях обезличенных металлических счетов.