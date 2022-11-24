Политолог Фёдоров усомнился в эффективности потолка цен на нефть

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров высказался об идее введения потолка цен на российскую нефть.

«Урок от санкционной политики, которая вернулась в Европу бумерангом, европейцами извлечён. И теперь в ЕС есть большие сомнения, что потолок цен и вмешательство в европейские ценовые механизмы приведут к какой-то стабилизации в экономике, скорее произойдёт наоборот», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, в ЕС видны разногласия и совершенно разные подходы — например, страны — перевозчики российской нефти недовольны ограничениями.

Ранее научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артём Соколов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о перспективах зелёной энергетики в ЕС.