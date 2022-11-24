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Аналитик Мильчакова допустила краткосрочное укрепление евро в начале декабря

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Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова сделала прогноз относительно поведения доллара и евро в начале декабря.
Аналитик Мильчакова допустила краткосрочное укрепление евро в начале декабря
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  • © Bloomberg Creative

Самые важные события для нефтяного рынка, и, соответственно, для рубля, ожидаются 4—5 декабря, отметила специалист в беседе с ФАН.

Одно из них — встреча министров стран ОПЕК+, которая пройдёт 4 декабря.

30 ноября выйдут предварительные данные по инфляции в еврозоне за ноябрь. Если инфляция начнёт снижаться, то у евро будет шанс краткосрочного укрепления по отношению к рублю, сказала Мильчакова.

По её словам, в конце ноября — начале декабря доллар может колебаться в диапазоне 60—62,5 рублей, а евро — 61—64 рубля.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал об особенностях обезличенных металлических счетов.

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