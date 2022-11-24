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В Москве по программе реализации масштабных инвестпроектов построят новый мясокомбинат

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Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что Москва заключила 12-й договор аренды земельного участка по ставке 1 рубль в год с инвестором, который создаст собственное мясоперерабатывающее производство.
В Москве по программе реализации масштабных инвестпроектов построят новый мясокомбинат
  • Gettyimages.ru
  • © Ezra Bailey

В рамках программы реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) ООО «ПК «Элитгрупп инвест» построит на территории промзоны «Орлово» новые корпуса для своего предприятия, передаёт НСН.

Размер инвестиций составит 1,2 млрд рублей. На производстве появится 300 новых рабочих мест.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области рассказали о заинтересованности в сотрудничестве с Белоруссией.

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