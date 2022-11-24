Аналитик Быков назвал отличительные особенности централизованных криптобирж
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Централизованные биржи можно сравнить с брокерами на фондовом рынке, с одним главным отличием — они не выводят сделки на биржу, а сами являются поставщиками ликвидности, объяснил он в разговоре с «Известиями».
«Иными словами, они (централизованные биржи. — RT) совмещают функционалы сразу и брокера, и биржи. Именно поэтому стоимость криптовалюты может несколько отличаться в зависимости от конкретной криптобиржи», — уточнил он.
В то же время децентрализованная биржа — приложение, запущенное на блокчейне. Ей присущи такие нюансы, как обезличенность, зависящие от ситуации время и стоимость транзакций, низкая ликвидность, заключил Быков.
Ранее предприниматель Андрей Михайлишин, сооснователь блокчейн-проектов Joys Digital и генеральный директор АО «Динект Евразия», высказался в беседе с ФАН о перспективах цифрового рубля.