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Аналитик Васильев считает, что покупать доллары и евро стало выгоднее

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Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев считает, что покупка долларов и евро в настоящее время стала выгоднее в связи со снижением спреда с продажей.
Аналитик Васильев считает, что покупать доллары и евро стало выгоднее
  • Gettyimages.ru
  • © Alan Schein

Его слова приводит агентство «Прайм».

По его словам, спред между покупкой и продажей наличных и безналичных долларов и евро сейчас снизился и стал ближе к биржевому курсу. 

При этом Васильев отметил, что в целом интерес к этой валюте со стороны жителей России снижается. 

Ранее специалист по политическому развитию и культурным традициям Азии профессор Алексей Маслов в беседе с ФАН назвал юань хорошей альтернативой для торговли с рядом стран.

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