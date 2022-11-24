Аналитик Васильев считает, что покупать доллары и евро стало выгоднее

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев считает, что покупка долларов и евро в настоящее время стала выгоднее в связи со снижением спреда с продажей.

Его слова приводит агентство «Прайм».

По его словам, спред между покупкой и продажей наличных и безналичных долларов и евро сейчас снизился и стал ближе к биржевому курсу.

При этом Васильев отметил, что в целом интерес к этой валюте со стороны жителей России снижается.

Ранее специалист по политическому развитию и культурным традициям Азии профессор Алексей Маслов в беседе с ФАН назвал юань хорошей альтернативой для торговли с рядом стран.