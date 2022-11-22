В строительство завода по производству паркета в Зеленограде вложат 650 млн рублей

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о создании в столице завода по производству паркетной доски на территории бывшей промзоны «Малино» в Зеленограде.

Завод построят в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Застройщик ООО «Компания Паркет Вюрдек» получил разрешение на сооружение деревообрабатывающего производственного комплекса, пишет kp.ru. Город выделил участок в аренду без торгов общей площадью 6,4 тыс. кв. м. «В строительство инвестор планирует вложить 650 млн рублей», — отметил Ефимов. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области рассказали о заинтересованности в сотрудничестве с Белоруссией.