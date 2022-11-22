Узнать больше

В строительство завода по производству паркета в Зеленограде вложат 650 млн рублей

Короткая ссылка
Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о создании в столице завода по производству паркетной доски на территории бывшей промзоны «Малино» в Зеленограде.

Завод построят в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Застройщик ООО «Компания Паркет Вюрдек» получил разрешение на сооружение деревообрабатывающего производственного комплекса, пишет kp.ru.

Город выделил участок в аренду без торгов общей площадью 6,4 тыс. кв. м.

«В строительство инвестор планирует вложить 650 млн рублей», — отметил Ефимов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области рассказали о заинтересованности в сотрудничестве с Белоруссией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить