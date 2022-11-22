Более 10 тысяч москвичей прошли обучение по программе «Стартап-школа МБМ» за пять лет

Более 10 тыс. человек стали участниками столичной образовательной программы для малого бизнеса «Стартап-школа МБМ» за пять лет её работы.

Участники прорабатывают идеи с экспертами, изучают основы маркетинга и узнают о мерах господдержки, передаёт НТВ.

«За пять лет эта образовательная программа стала отправной точкой для многих начинающих предпринимателей. Курсы прошли уже свыше 10 тыс. москвичей. Среди слушателей есть и молодёжь, и те, кто решил сменить сферу деятельности. Больше всего участников в возрасте до 45 лет — порядка 67%. Занятия проводят юристы, финансисты, маркетологи и другие специалисты», — прокомментировала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

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